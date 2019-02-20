Один из крупнейших шведских банков заподозрили в отмывании денег в Прибалтике

Счета финансовой организации Swedbank могли регулярно использоваться для отмывания средств. Более 4 миллионов евро были переведены между ранее обвиненным в отмывании денег Danske Bank и шведским финансовым учреждением. Об этом 20 февраля сообщает телеканал SVT.

Утечка информации из одного из крупнейших банков Швеции показала, что как минимум 50 человек провели подозрительные операции на сумму 40 миллиардов крон (примерно 4 миллиарда евро), а среди клиентов финансовой организации были люди, связанные с Danske Bank. Банк Дании стал фигурантом дел об отмывании средств в США и Эстонии, так как, по версии следствия, через эстонское отделение граждане России и стран СНГ за почти 10 лет провели незаконные транзакции на 200 миллиардов евро. По этой причине накануне Danske Bank заявил об уходе из России и стран Балтии.

В Swedbank заверили, что проведенная ранее проверка не выявила фактов отмывания денег связанными с Danske Bank клиентами. При этом еще в 2006 году шведский банк заявил, что операции в странах Балтии представляют особый риск.