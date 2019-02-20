На Земле наблюдали последнее в этом году суперлуние. Фотографии заполнили Сеть

Жители Земли наблюдали суперлуние минувшей ночью 19 февраля. Спутник последний раз в этом году приблизился к нашей планете на минимальное расстояние.

Фотографиями суперлуния пользователи Сети активно делятся в социальных сетях.

Расстояние между Землей и Луной колеблется от 357 тысяч километров до 406 тысяч из-за эллиптической орбиты Луны. Явление происходит, когда полнолуние наступает за три дня до или через три дня после того, как спутник проходит на минимальном расстоянии от Земли.

Предыдущее суперлуние можно было наблюдать 21 января, оно совпало с полным затмением Луны.