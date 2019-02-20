Обновленный Renault Duster начали собирать в Москве. Для России ему переименовали комплектации

На заводе Renault в Москве налажено производство кроссовера Duster 2019-го модельного года. Продажи новинки начнутся в конце февраля. Цены на автомобиль объявят позднее.

Как сообщает 20 февраля «Автостат» со ссылкой на пресс-службу Renault, обновленный «Дастер» получил новое рулевое колесо с хромированными элементами, которое в зависимости от комплектации может иметь кожаную отделку, кнопки управления круиз-контролем и ограничителем скорости. Все версии кроссовера получили новую обивку сидений с серебристой прострочкой, а топовый вариант – комбинированную обивку. Управление функцией обогрева стекла теперь осуществляется при помощи отдельной кнопки на центральной консоли, а при заказе опции ESP доступен еще и датчик давления в шинах.

С нового модельного года, согласно единой маркетинговой стратегии Renault Россия, у Duster меняются названия комплектаций: базовая Autentique станет Access, Expression переименуют в Life, Privilege – в Drive, а топовая Luxe Privilege будет называться Drive Plus. Начиная с версии Life, в базовое оборудование входят подушки безопасности пассажира, бортовой компьютер и черные боковые стойки. Вариант Drive получил новые 16-дюймовые легкосплавные колесные диски Thema Gris серого цвета с огранкой. В комплектации Life они доступны в качестве опции.

Обновленный Renault Duster получил новое Radio Connect. Управлять мультимедийной системой и получать информацию об автомобиле теперь можно с экрана смартфона при помощи функционального приложения R&GO. Также кроссовер оснастили новой мультимедийной системой MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto и CarPlay.

По итогам января 2019 года Renault Duster вошел в тройку самых продаваемых автомобилей класса SUV в России. За первый месяц года он разошелся в количестве 2338 машин, хотя его продажи снизились на 7%.