ВЦИОМ: Две трети россиян считают, что честный бизнес в России невозможен

Две трети россиян (62%) считают, что честный бизнес в России вести невозможно. Иначе думает лишь 34% населения, сообщает 20 февраля ВЦИОМ.

В то же время количество бизнесменов в стране за 28 лет с момента крушения СССР выросло в пять раз. Каждый десятый респондент государственный службы социологии признался, что у него есть свой бизнес (10%). В 1991 году таких было лишь 2%. В 2008-м бизнесменом себя называл каждый двадцать пятый (4%). В 2017-м в своих бизнес-инициативах признались семеро из ста участников исследования ВЦИОМ.

Хочет иметь свой бизнес каждый четвёртый (25%). Но не иметь с собственным делом ничего общего предпочитает большинство – 63% россиян.

При этом коррупцию как препятствие для старта своего бизнес-проекта упоминает лишь каждый десятый (9%). Главными проблемами для ведения своего дела в РФ россияне называют высокие налоги (25%) и бюрократию (22%).

«Сомнения в том, возможно ли в современной России вести честный бизнес, пока не преодолены. Но отношение к предпринимательству как профессии, к его социальным эффектам стало существенно лучше, чем прежде, – комментирует данные опроса гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. – Надежды на помощь и поддержку государства в нынешних условиях настолько ослабли, что развитие предпринимательства видится не таким уж фантастичным способом улучшения экономической ситуации в стране».

Опрос был проведен 16 февраля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.