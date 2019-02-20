ЦДС «Северный» аккредитован еще одним банком

Группа компаний «ЦДС»

Банк «ДельтаКредит» аккредитовал жилой комплекс ЦДС «Северный» (корпуса 1, 2, 3, 4, 5).

Первоначальный взнос составляет от 20% от стоимости выбранной квартиры. Процентная ставка – от 9,5% годовых. Кредит может быть предоставлен на срок от 3 до 25 лет. Сумма кредита – от 300 тысяч рублей.

Кредит предоставляется без комиссий за рассмотрение заявки и выдачу средств. Частичное и полное досрочное погашение возможно с первого месяца, без ограничения по вносимым суммам.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.deltacredit.ru

ЦДС «Северный» – жилой комплекс возводится на территории Муринского сельского поселения, недалеко от ст. м «Девяткино» и одноименной железнодорожной станции. Комплекс состоит из 12 разновысотных жилых домов (18-19 этажей), возводимых по кирпично-монолитной технологии. В них предусмотрены 4 473 квартиры. Для удобства автомобилистов на территории расположатся подземные и надземные паркинги на 2 649 машиномест. В центре комплекса будут построены детский сад на 320 мест и школа на 565 учеников.

АО «КБ ДельтаКредит» лицензия Центрального банка №3338 от 21.01.2015г.

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Северный» – застройщик ООО «ИНВЕСТКАПИТАЛ», проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/severnyy/documents/