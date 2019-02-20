Арендаторов избавят от неопределенности. Смольный продлит 3000 договоров аренды, заключенных до 2008 года

Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) без проведения торгов заключит на новый срок договоры с предпринимателями, арендующими у города нежилые здания и помещения. Как сообщила пресс-служба ведомства 20 февраля, это коснется соглашений, заключенных до июля 2008 года и действующих сегодня в режиме неопределенного срока.

Минимальный срок, на который будет перезаключен договор, — три года. Но воспользоваться своим правом удастся, если арендуемый объект будет переоценен с учетом рыночной ставки. В ближайшее время КИО разработает регламент по предоставлению данной услуги.

Основанием для изменения правил стали поправки в федеральное законодательство, вступившие в силу 8 января 2019 года. В соответствии с ними, можно заключить договор на новый срок с добросовестным арендатором без проведения конкурса или аукциона — независимо от того, как изначально был заключен договор: на торгах или без торгов.

«Ранее целевое продление было предусмотрено только в отношении сделок, изначально заключенных по результатам торгов», – пояснили в КИО. Таким образом, около 3 тысяч петербургских предпринимателей, арендовавших помещения до 2008 года, не могли перезаключить договоры.