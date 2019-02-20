Срыв деловой поездки в Финляндию заставил петербуржца заплатить налоги
Долги по транспортному и имущественному налогам не дали предпринимателю из Петербурга выехать за рубеж.
Как сообщили в Управлении Службы судебных приставов по Санкт-Петербургу 20 февраля, мужчина не торопился выплачивать ФНС 57 тысяч рублей. Однако срыв рабочей поездки в Финляндию из-за запрета, наложенного судебными приставами, заставил бизнесмена отдать требуемую сумму.
Мужчина выплатил долг прямо в районном отделе и через несколько дней продолжил вести дела за границей, добавили в ведомстве.
Справка:
Ограничение выезда за рубеж накладывается временно, если задолженность по налогам, штрафам ГИБДД или коммунальным услугам составляет 30 тысяч рублей и более или эта задолженность больше 10 тысяч рублей, но прошло два месяца со дня окончания срока добровольного погашения, а должник не внес оплату. Проверить наличие запрета можно на портале Госуслуг.
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