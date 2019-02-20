Срыв деловой поездки в Финляндию заставил петербуржца заплатить налоги

Долги по транспортному и имущественному налогам не дали предпринимателю из Петербурга выехать за рубеж.

Как сообщили в Управлении Службы судебных приставов по Санкт-Петербургу 20 февраля, мужчина не торопился выплачивать ФНС 57 тысяч рублей. Однако срыв рабочей поездки в Финляндию из-за запрета, наложенного судебными приставами, заставил бизнесмена отдать требуемую сумму.

Мужчина выплатил долг прямо в районном отделе и через несколько дней продолжил вести дела за границей, добавили в ведомстве.