В Петербурге тушили завод радиотехнического оборудования. Пожарных вызвали к пустующему зданию

Возгорание на территории разработчика и изготовителя радиолокационной техники тушили в Адмиралтейском районе Петербурга утром 20 февраля. Пламя было видно с крыши, но, по данным МЧС, выгорело не больше трёх квадратов.

О пожаре на заводе радиотехнического оборудования около половины одиннадцатого утра сообщили в телеграм-каналах. Судя по фото, дым поднимался над крышей, проглядывал открытый огонь. В городском ГУ МЧС «Фонтанке» уточнили, что расчёты выезжали на Лермонтовский проспект, 54.

По данным открытых источников, там расположена одна из площадок ЗРТО.

На предприятии отказались комментировать происшествие на Лермонтовском. В МЧС уточнили, что пожар был в неиспользуемом здании завода. По предварительной информации, очаг располагался на третьем этаже, загорелись трубы.

«Выгорело три квадратных метра. К 10:30 пожар локализован», – рассказали в ведомстве.