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Происшествия
20.02.2019 11:37
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В Петербурге тушили завод радиотехнического оборудования. Пожарных вызвали к пустующему зданию

Возгорание на территории разработчика и изготовителя радиолокационной техники тушили в Адмиралтейском районе Петербурга утром 20 февраля. Пламя было видно с крыши, но, по данным МЧС, выгорело не больше трёх квадратов. 

О пожаре на заводе радиотехнического оборудования около половины одиннадцатого утра сообщили в телеграм-каналах. Судя по фото, дым поднимался над крышей, проглядывал открытый огонь. В городском ГУ МЧС «Фонтанке» уточнили, что расчёты выезжали на Лермонтовский проспект, 54. 

Аварийный Петербург
Аварийный Петербург

По данным открытых источников, там расположена одна из площадок ЗРТО. 

На предприятии отказались комментировать происшествие на Лермонтовском. В МЧС уточнили, что пожар был в неиспользуемом здании завода. По предварительной информации, очаг располагался на третьем этаже, загорелись трубы. 

«Выгорело три квадратных метра. К 10:30 пожар локализован», – рассказали в ведомстве. 

Справка:

Акционерное общество «Завод радиотехнического оборудования» — специализированное предприятие, являющееся разработчиком и изготовителем радиолокационной техники, предназначенной для наблюдения за наземными целями.

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