Уренгойцу дали 7 лет за сломанную скамейку и кулачный бой с полицией в изоляторе

Уренгоец получил почти 7 лет колонии строгого режима за сломанную скамейку и потасовку с конвоирами.

Как сообщает СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу 20 февраля, неоднократно судимый Мустафаев дожидался в ИВС приговора за наркотики и вымогательство. 14 февраля в камере уренгойского ОВД он вышел из себя и начал бунт. Из материалов дела следует, что мужчина поджёг три простыни стоимостью 181 рубль каждая, испортил половое покрытие и нижнюю часть двери, уничтожил скамью стоимостью 1 рубль. Итоговый ущерб составил 3 065 рублей. После этого он несколько раз кулаком ударил сотрудников изолятора, которые пытались его успокоить.

Неэтичное для сидельца поведение суд оценил в 6 лет и 9 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. С учётом предстоящего приговора ещё по двум статьям, на свободу бунтарь выйдет не скоро.