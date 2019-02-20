18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+1°C
/ Завтра: -7
$ 66.20р
74.82р
12:47 20.02.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
20.02.2019 11:22
Печать

В ЖК «Ручьи» вышли в продажу «СуперСемейные» квартиры

В ЖК «Ручьи» вышли в продажу «СуперСемейные» квартиры

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» открыла продажи в доме №4 жилого комплекса «Ручьи», строительство которого ведется в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Для покупателей стали доступны еще 75 квартир площадью от 43 до 73 кв. м. Стоимость квадратного метра стартует от 74 500 рублей.

Новые квартиры получили название «СуперСемейные», так как подходят для покупателей с детьми. Большая часть квартирографии составляют современные «евротрешки» – здесь на выбор представлены две планировки: оптимальная с кухней-гостиной площадью 17 кв. м и двумя спальнями и лоджией или более просторная с тремя лоджиями и двумя санузлами. Для покупателей, предпочитающих традиционную планировку, представлены классические компактные двухкомнатные квартиры и практичные варианты на две стороны света. В дополнение к семейной квартирографии в новом доме ЖК «Ручьи» будут предусмотрены просторные колясочные на первых этажах, вход в подъезд на уровне земли.

Все квартиры будут переданы покупателям с готовой отделкой. Плановые сроки ввода дома 4 в эксплуатацию и выдачи ключей – четвертый квартал 2020 года и второй квартал 2021 года соответственно.

«Ручьи» – это новый микрорайон в Красногвардейском районе Петербурга, к строительству которого «Группа ЛСР» приступила осенью 2018 года. Общая площадь проекта составит свыше 250 тыс. кв. м, жилая – чуть более 170 тыс. кв. м. 

Жилой комплекс состоит из 18 домов высотой не более 13 этажей, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой. Проектом предусмотрены встроенные коммерческие помещения площадью 6 тыс. кв. м, где разместятся арендаторы торговой, сервисной и досуговой  инфраструктуры. Для автомобилей жильцов запроектированы наземные и подземные паркинги почти на 1000 машино-мест и гостевая стоянка.

Внутренняя территория комплекса будет озеленена: во дворах высадят деревья, кустарники и газоны. Здесь появятся прогулочные дорожки, яркие детские и спортивные площадки. Для маленьких жителей в «Ручьях» запланировано строительство школы и детского сада. Кроме того, в непосредственной близости от комплекса городскими властями предусмотрено строительство еще одного дошкольного образовательного учреждения.

Он будет удобно расположен внутри КАД, благодаря чему легко выехать в другие районы Петербурга. Понадобится не больше 10 минут, чтобы дойти до ж/д станции «Ручьи». Станция метро «Академическая» расположена всего в 5-10 минутах езды на транспорте

Полностью завершить проект «Группа ЛСР» намерена в 2023 году.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

ЖК «Ручьи» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://lsr-spb.ru/

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
Группа компаний «ЦДС»
20.02.2019 11:37

ЦДС «Северный» аккредитован еще одним банком

Банк «ДельтаКредит» аккредитовал жилой комплекс ЦДС «Северный» (корпуса 1, 2, 3, 4, 5).
ПАО «Группа ЛСР»
20.02.2019 11:22

В ЖК «Ручьи» вышли в продажу «СуперСемейные» квартиры

«Группа ЛСР» открыла продажи в доме №4 жилого комплекса «Ручьи», строительство которого ведется в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Для покупателей стали доступны еще 75 квартир площадью от 43 до 73 кв. м. Стоимость квадратного метра от 74 500 рублей.
ПАО «Группа ЛСР»
20.02.2019 10:29

Дом 4 «Цветного города» планируют сдать раньше

Приятная новость для тех, кто купил квартиру в доме 4 жилого комплекса «Цветной город» (квартал 26): планируется, что дом будем сдан на два квартала раньше, а ключи жителям будут выданы за полгода до изначально обозначенной даты.
OOO "Лидер Групп"
19.02.2019 15:49

ЖК YOGA 4 получил аккредитацию нескольких банков

Теперь ипотеку в новом жилом комплексе от компании «Лидер Групп» предлагают: ТрансКапиталБанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Банк «Санкт-Петербург», банк «Открытие».
Жилой комплекс «Северная долина». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»
19.02.2019 12:20

«Северная долина» остается крупнейшим проектом комплексного освоения территорий

Новый жилой район «Северная долина» сохранил лидирующую позицию в списке крупнейших проектов комплексного освоения территорий в России. Соответствующее исследование опубликовано порталом «Единый реестр застройщиков» на основе анализа базы проектных деклараций.
ПСК
19.02.2019 11:54

Всё готово к старту продаж

Хотите посмотреть на жилой комплекс Nobelius с высоты птичьего полёта? Тогда добро пожаловать в офис продаж на ул. Выборгская, 4 рядом с объектом строительства.
ПСК
19.02.2019 11:53

Собственный спортклуб с бассейном в апарт-комплексе Like

В апарт-комплексе Like на Политехнической, 6а будет работать фитнес-клуб с бассейном. Благодаря этому Like, на момент сдачи в III квартале 2019 года, будет одним из немногих готовый апарт-комплексов с собственным физкультурно-оздоровительным комплексом.
предоставлено компанией ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
19.02.2019 10:23

Банк УРАЛСИБ запустил акцию для юридических лиц по таможенным картам «РАУНД»

Банк УРАЛСИБ запустил акцию* для корпоративных клиентов – участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). В рамках акции* клиенты могут бесплатно выпустить и перевыпустить таможенную карту «РАУНД», в том числе, оформить срочный выпуск и перевыпуск карты.
предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"
18.02.2019 17:48

«Кубатура» удивит Питер масштабом проекта

Новый центр мебели и интерьера объединит лучшие предложения для ремонта и отделки, а также прогрессивных дизайнеров и разработчиков проектов под одной крышей.
OOO "Лидер Групп"
18.02.2019 17:39

Базовая отделка по специальной цене теперь и в YOGA

При покупке любой квартиры в новом жилом комплексе YOGA 3, базовая отделка доступна по специальной цене - от 5 000 рублей за квадратный метр.
pixabay.com
18.02.2019 17:30

На старте – дешевле. Специальные цены на старте продаж в малоэтажке

В семействе малоэтажных ЖК «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе прибыло. Строится пятый по счету комплекс – «Образцовый квартал 5».
автор: Евгений Егоров/ фото предоставлено компанией ООО "Балтик Бизнес Медиа"
18.02.2019 16:50

Корпоративная социальная ответственность: практики российских регионов

14 февраля в Санкт-Петербурге состоялась конференция «Корпоративная социальная ответственность: практики российских регионов», организованная деловым изданием «Ведомости».