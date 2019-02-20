В ЖК «Ручьи» вышли в продажу «СуперСемейные» квартиры

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» открыла продажи в доме №4 жилого комплекса «Ручьи», строительство которого ведется в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Для покупателей стали доступны еще 75 квартир площадью от 43 до 73 кв. м. Стоимость квадратного метра стартует от 74 500 рублей.

Новые квартиры получили название «СуперСемейные», так как подходят для покупателей с детьми. Большая часть квартирографии составляют современные «евротрешки» – здесь на выбор представлены две планировки: оптимальная с кухней-гостиной площадью 17 кв. м и двумя спальнями и лоджией или более просторная с тремя лоджиями и двумя санузлами. Для покупателей, предпочитающих традиционную планировку, представлены классические компактные двухкомнатные квартиры и практичные варианты на две стороны света. В дополнение к семейной квартирографии в новом доме ЖК «Ручьи» будут предусмотрены просторные колясочные на первых этажах, вход в подъезд на уровне земли.

Все квартиры будут переданы покупателям с готовой отделкой. Плановые сроки ввода дома 4 в эксплуатацию и выдачи ключей – четвертый квартал 2020 года и второй квартал 2021 года соответственно.

«Ручьи» – это новый микрорайон в Красногвардейском районе Петербурга, к строительству которого «Группа ЛСР» приступила осенью 2018 года. Общая площадь проекта составит свыше 250 тыс. кв. м, жилая – чуть более 170 тыс. кв. м.

Жилой комплекс состоит из 18 домов высотой не более 13 этажей, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой. Проектом предусмотрены встроенные коммерческие помещения площадью 6 тыс. кв. м, где разместятся арендаторы торговой, сервисной и досуговой инфраструктуры. Для автомобилей жильцов запроектированы наземные и подземные паркинги почти на 1000 машино-мест и гостевая стоянка.

Внутренняя территория комплекса будет озеленена: во дворах высадят деревья, кустарники и газоны. Здесь появятся прогулочные дорожки, яркие детские и спортивные площадки. Для маленьких жителей в «Ручьях» запланировано строительство школы и детского сада. Кроме того, в непосредственной близости от комплекса городскими властями предусмотрено строительство еще одного дошкольного образовательного учреждения.

Он будет удобно расположен внутри КАД, благодаря чему легко выехать в другие районы Петербурга. Понадобится не больше 10 минут, чтобы дойти до ж/д станции «Ручьи». Станция метро «Академическая» расположена всего в 5-10 минутах езды на транспорте

Полностью завершить проект «Группа ЛСР» намерена в 2023 году.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

ЖК «Ручьи» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://lsr-spb.ru/