В автосалоне на Седова отравленный веществами гражданин залез в открытую машину

Полицейские, а вслед за ними и сотрудники Скорой помощи вынуждены были посетить автоцентр в Невском районе Санкт-Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 20 февраля, инцидент произошёл прошлой ночью, 19 февраля. Охрану вызвали работники автоцентра «Рено» на улице Седова, увидев странную картину.

На территорию автоцентра зашёл посторонний мужчина и на стоянке залез в открытую машину. Тут-то в салоне и нажали тревожную кнопку. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны оценили обстановку и вызвали Скорую помощью.

Медики госпитализировали неадекватного мужчину, поставив ему диагноз «острое отравление веществом психостимулирующего действия». В состоянии средней степени тяжести он был помещён на отделение токсикологии.