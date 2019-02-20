«Убедить молодежь встать с дивана». Бои на световых мечах признали официальным видом спорта во Франции

Федерация фехтования Франции признала бои на световых мечах из «Звездных войн» официальным видом спорта. Об этом 20 февраля пишет «Спорт день за днем» со ссылкой на Assocciated Press.

Снаряжение для нового вида спорта обойдется примерно в 400 долларов — это копия поликарбонового светового меча и бронежилет. В мечи встроены лампочки и специальные световые чипы.

Согласно правилам, бой продолжается не более трех минут на площадке круглой формы. Выходить за пределы этой арены запрещено. Для победы надо набрать 15 очков: удар в голову стоит 5 очков, по рукам и ногам — три, по кисти — один балл.