Новостройки Пушкинского района: для романтиков и практиков

Новые жилые комплексы на южных территориях Петербурга подходят не только тонко чувствующим натурам, но и тем, кто ценит комфорт, практичность и уют.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Царственный, живописный, наполненный духом поэзии и красоты Пушкин всегда был одним из любимых мест для туристов. А сейчас и к городу, и к прилегающим к нему территориям все чаще присматриваются сами петербуржцы. И не только из-за культурной и исторической ценности этого места: жителей мегаполиса привлекает возможность жить в окружении невысоких домов и зелени, гулять по уютным дворам и улицам и не отказываться при этом от городского комфорта.

Всего в паре километров от Пушкина, по соседству с великолепными дворцами и парками, расположились жилые комплексы «Образцовые кварталы», построенные компанией «Терминал-Ресурс».

Невысокие симпатичные дома преобразили территорию Пулковских высот, продолжая традиции Царского Села. Уже сданные «Образцовые кварталы» (это три комплекса, еще два – строятся), имеют вместительные парковки, красивые и удобные детские площадки. И дарят новоселам тот самый баланс природы и комфорта, который так нужен современному человеку.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Захотелось проникнуться величием и обаянием истории Северной столицы? До знаменитых на весь мир дворцово-парковых ансамблей Пушкина и Павловска от «Образцовых кварталов» всего несколько минут езды. Чуть дольше – около получаса, займет дорога в Петродворец.

Предпочитаете активный отдых и здоровый образ жизни? Прямо на территории проекта «На Царскосельских холмах», в рамках которого строятся «Образцовые кварталы», работает конно-спортивный клуб «Райдер». Скоро по соседству с проектом откроются крытая ледовая арена, теннисный корт. В 20 минутах езды расположен комплекс для активного семейного отдыха – современный горнолыжный курорт «Туутари Парк».Там в любое время года можно выбрать занятие на свой вкус и интерес: катание на горных и беговых лыжах, сноуборде, коньках и санках, полеты на парапланах, горные велосипеды и верховую езду.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Нужны городские развлечения – клубы, кино, торгово-развлекательные комплексы и рестораны? В распоряжении жителей «Образцовых кварталов» вся инфраструктура Пушкина и соседнего Московского района. Вдоль Пулковского шоссе расположены крупные гипермаркеты и торгово-развлекательные центры. Ну а до театров и музеев Петербурга можно добраться либо на машине, либо на общественном транспорте (до метро «Московская» ехать 15-20 минут). В ближайшем будущем на территории проекта «На Царскосельских холмах» будет построена железнодорожная станция, что позволит еще быстрее добраться до центра города.

Но может быть, вы не любите многолюдные гипермаркеты и вообще не хотите часто уезжать из дома? Не проблема. Рядом с построенными «Образцовыми кварталами» уже работают продуктовые магазины, есть аптека и кафе. Офисы некоторых петербургских компаний расположились в отдельно стоящем бизнес-центре «Перспектива». Этой весной «Терминал-Ресурс» начнет строить бизнес-парк GARAGE, в котором откроются новые магазины, предприятия бытового обслуживания, кафе. Предусмотрены в нем и офисные помещения, а также многоярусный паркинг.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

А садики и школы, что с ними? Всего в рамках проекта «На Царскосельских холмах» запланировано строительство 12 детских садов и 5 школ. Первый садик уже работает во дворе ЖК «Образцовый квартал 2», вближайшее время будет построен еще один сад, а сейчас компания«Терминал-Ресурс» приступила к проектированию школы рядом с ЖК«Образцовый квартал 5». Ну а дальше каждый сам решит – отдавать своих детей в садики или школу рядом с домом или возить в Пушкин, где работает множество образовательных учреждений, как государственных, так и частных. Кстати, кроме общеобразовательных школ жителям района доступны гимназии и лицеи, имеются колледжи, училища и даже Кадетский корпус. Есть в Пушкинском районе и свои вузы.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya