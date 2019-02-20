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20.02.2019 11:11
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Для офицера ФСБ и сотрудника «Лаборатории Касперского» запросили 20 лет строгого режима по делу о госизмене

По 20 лет в колонии строгого режима запросило гособвинение для Сергея Михайлова и Руслана Стоянова, обвиняемых в госизмене. Защита же просила оправдать бывших начальников отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ и отдела компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского».

Как сообщает 20 февраля «КоммерсантЪ», прения прошли 18 числа в Московском окружном военном суде в закрытом режиме. С последним словом подсудимые должны выступить на следующей неделе, после чего судья вынесет решение. 

Напомним, уголовное дело было возбуждено спецслужбами в декабре 2016 года. Были задержаны сотрудник ЦИБ Михайлов и экс-оперативник управления специальных технических мероприятий МВД майор Стоянов. В тот момент он уже работал в «Лаборатории Касперского». Также контрразведка пришла за  подчиненным Михайлова Дмитрием Докучаевым и бизнесменом Георгием Фомченковым. Все четверо обвинены в госизмене, но дела последних двух пока не ушли в суд. 

Как полагает следствие, в 2011 году полковник ФСБ Михайлов через посредников передал сотрудникам ФБР оперативную информацию по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского. Того в Соединенных Штатах считают киберпреступником. 

Похищенные данные чекист получил, участвуя в разработке Врублевского, которому вменили DDoS-атаку на платежную систему Assist в июле 2010 года. Хакерская атака привела к невозможности купить электронные билеты «Аэрофлота» в течение нескольких дней. Сведения на диске якобы передавали американской стороне через Стоянова. Передача состоялась в Канаде на  международной конференции по кибербезопасности. 

Сам Врублевский назвал запрошенные обвинением сроки «логичным и симметричным ответом на те приговоры, которые выносятся в отношении российских граждан в США». Михайлова в разговоре с журналистом он назвал «умным врагом и предателем, который отлично понимал, чем он занимается и какой ущерб его действия наносят Родине». Он считает, что сотрудник спецслужб хотел карьерного роста. Стоянов, по мнению бизнесмена, «скорее заигрался в борьбу с киберпреступностью, хакерами, а на самом деле был просто использован Михайловым в своей игре».

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