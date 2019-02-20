Строить «Турецкий поток» в Сербии будет подрядчик «Газпрома». На место перебрасывают англоговорящих рабочих и технику

Строить сербский участок «Турецкого потока» будет «Газстройпром», собственный подрядчик «Газпрома». Контракт с ним пока не заключён, но работы уже ведутся, чтобы закончить всё в срок.

Как сообщает 20 февраля РБК со ссылкой на свой источник, газопровод строит «дочка» «Газстройпрома» – СГК-1, которая ранее работала на «Силе Сибири». В Сербию отправляют специалистов, которые более или менее изъясняются на английском. Также туда перебрасывают нужную для работ технику.

Сербский газопровод протяженностью 403 км — это продолжение «Турецкого потока» мощностью 31,5 млрд куб. м в год, состоящего из двух ниток, который должен быть запущен в конце 2019 года. Одна нитка обеспечит газом Турцию, а по второй — через Болгарию, Сербию и Венгрию — голубое топливо планируется поставлять в Западную Европу. Морскую 900-километровую часть «Турецкого потока» строит швейцарская Allseas.

Заказчик сербского газопровода — «Газтранс», акционерами которого являются «Газпром» и «Сербиягаз». Его стройка должна начаться с 15 по 31 марта 2019 года, а сам газопровод будет запущен к апрелю 2020 года.

20 февраля во второй половине дня президент Сербии Александр Вучич и глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудят нюансы строительства «Турецкого потока» на территории Сербии.