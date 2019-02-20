Дом 4 «Цветного города» планируют сдать раньше

ПАО «Группа ЛСР»

Приятная новость для тех, кто купил квартиру в доме 4 жилого комплекса «Цветной город» (квартал 26): планируется, что дом будем сдан на два квартала раньше, а ключи жителям будут выданы за полгода до изначально обозначенной даты.

Теперь новый срок сдачи дома – четвертый квартал 2020 года, а передачи ключей – 30 сентября 2021 года.

Сейчас в доме 4 жилого комплекса «Цветной город» (квартал 26) можно приобрести квартиры площадью от 22 до 51 кв. м. Всего в продаже 251 вариант, минимальная стоимость квадратного метра – от 76 000 рублей.

«Цветной город» – грандиозный проект «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге площадью более 2 млн кв. м. Проект является продолжением новой застройки Красногвардейского района, начало которой положено жилым комплексом «Новая Охта». Концепция развития «Цветного города» включает в себя создание полноценной социально-бытовой инфраструктуры: здесь появятся 10 школ, 16 детских садов, 4 поликлиники и больница.

Ближайшая станция метро «Гражданский проспект» расположена в 15 минутах езды на транспорте. Благодаря близкому и удобному выезду на КАД обеспечен быстрый путь в другие районы или загород. Перспективное продолжение Северного проспекта позволит добраться до основных транспортных магистралей правобережной части Петербурга. А прямой и кратчайший путь от дома до центра города будет пролегать по Пискаревскому проспекту.

Узнать больше о жилых комплексах, квартирах, апартаментах и условиях приобретения недвижимости «Группы ЛСР» можно в офисах продаж или по телефону 8 (812) 325-01-01.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Жилой комплекс «Цветной город» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsvetnoy-gorod/documents/

Комплекс «Новая Охта» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/novaya-okhta/documents/