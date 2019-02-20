Microsoft заявила, что российские хакеры атакуют Европу, но не стала уточнять, кого именно

Американская компания Microsoft зафиксировала кибератаки на европейские аналитические центры и некоммерческие организации. Аналитики считают, что это российские хакеры активизировались перед выборами в странах ЕС.

«Нападения на организации, названия которых мы по их просьбе не раскрываем, были проведены в отношении 104 аккаунтов, принадлежащих сотрудникам этих компаний, расположенным в Бельгии, Франции, Германии, Польше, Румынии и Сербии. Microsoft продолжает выявлять источники этих атак, но мы уверены, что многие из них произошли от группы, которую называют Strontium», – сообщается 20 февраля в отчете Microsoft.

Компания уже давно следит за деятельностью Strontium, связывая эту группу хакеров с Россией. Эксперты корпорации полагают, что ранее они могли быть причастны к вмешательству в американские выборы.

Целью кибератак в Европе становятся «демократические организации», например, в докладе упомянут немецкий фонд Маршалла, деятельность которого направлена на развитие взаимодействия ЕС с Америкой. Российский Минюст ранее признал фонд нежелательным в РФ.

Впервые подозрительная деятельность была зафиксирована между сентябрем и декабрем 2018 года. Новая волна, как считают в Microsoft, придется на 2019 год, когда в некоторых европейских странах будут проходить выборы.