На «Скандинавии» KIA протаранила и переломала встречную фуру

Два человека пострадали в результате утренней аварии на автодороге «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, по предварительным данным, 20 февраля около 5:20 на 158-м километре трассы мужчина 1988 года рождения, управляя «КИА Рио», выехал на встречную полосу и врезался в грузовой «МАН».

Госпитализированы в состоянии средней степени тяжести водитель «Рио» и его пассажирка, женщина того же 1988 года рождения.

«На Выборгской объездной у съезда на Селезнёво ДТП, [свободна] одна полоса (обочина) в две стороны», – пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».