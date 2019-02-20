«На фоне внутренних разборок могут пойти на такие шаги». США готовы ещё больше понизить уровень дипотношений с Россией

В США сейчас решается, какие три из шести позиций второго пакета санкций будут введены. Понижение дипломатических отношений с РФ – единственный политический, а не экономический пункт из данного списка, сообщает 20 февраля «Интерфакс». При этом понижение уровня дипотношений называется одним из «наиболее приоритетных» пунктов нового пакета санкций.

Риск дальнейшего ухудшения подтвердил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

«Отношения между нашими странами и так находятся не на самом хорошем уровне. Они уже организационно понижены американцами, которые закрыли несколько российских консульских представительств. Поэтому я даже не знаю и не очень вижу, что американцы собираются дальше в реальной жизни делать. Но они сейчас находятся в таком политическом состоянии, что на фоне внутренних разборок могут пойти на такие шаги, как понижение уровня дипотношений», – цитирует Кисляка агентство.

При этом, по мнению сенатора, «для осуществления дипломатической функции каналы останутся».

14 февраля стало известно, что новые цели для санкционного давления США против России будет определять лично президент Дональд Трамп. СМИ сообщили, что из законопроекта исчез список конкретных госбанков, в числе которых упоминались ВТБ и Сбербанк. Определить список наказываемых кредитных учреждений теперь предлагается самому президенту США. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал эту подготовительную работу заокеанских коллег «шизоидной историей».

В минувший понедельник стало известно, что новые санкции ЕС в отношении России могут быть приняты до конца зимы.