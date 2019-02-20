Украина объявила в розыск главного фигуранта дела о крушении «Боинга». Он упоминался в докладе Bellingcat
Служба безопасности Украины объявила в розыск Олега Иванникова, которого называют ключевым фигурантом дела об авиакатастрофе «Боинга» рейса MH17 в июле 2014 года над Донбассом.
Согласно информации, размещенной 20 февраля в базе данных МВД Украины, Иванникову инкриминируются статьи УК о создании террористической организации и ведении агрессивной войны, пишет Meduza.
В докладе исследовательской группы Bellingcat упоминается предполагаемый офицер ГРУ Олег Иванников с позывным «Оринон» и генерал-полковник Николай Ткачев с позывным «Дельфин». Организация утверждает, что эти люди обсуждали перевозку «Бука», из которого мог быть сбит лайнер, с территории России в Донбасс. В России доклад считают дезинформацией и вбросом.
Причастность бывших военнослужащих к авиакатастрофе на территории Украины летом 2014 в российском военном ведомстве опровергают тем, что оба названных в докладе офицера давно не имеют отношения к министерству, так как уволены с военной службы. О роде их занятий вне Вооруженных сил ведомству неизвестно. Запись разговора, утверждают в Минобороны, авторами доклада сфабрикована, а общий его почерк «угадывается как украинский».
Справка:
24 мая международная следственная группа заявила, что самолет «Малайзийских авиалиний» был сбит из установки «Бук», поступившей из 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России. В Минобороны РФ заявили, что отечественные зенитные ракетные комплексы вообще никогда не пересекали границу с Украиной. Российские военные считают, что самолет был сбит из украинского «Бука». Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года в небе над Украиной. Он выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек. Россия отрицала причастность к ракетному удару и выдвигала альтернативные версии, в том числе уничтожение самолета силами ВВС Украины.