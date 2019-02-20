Минобороны просит у ретейлеров льготы для орденоносцев. Сколько таких в России - неизвестно

Министерство обороны решило не ограничиваться льготами в подведомственных «Военторгах» и попросило скидки в гражданских ретейлах. Письмо за подписью Сергея Шойгу ушло в крупные сети, но подтвердили получение только в Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).

Как пишет 20 февраля «Коммерсантъ», в чьё распоряжение попало ведомственное письмо, преференции в торговых сетях военные просят «в целях повышения социального статуса граждан РФ, награждённых орденом Мужества и(или) медалью «За отвагу».

Ранее Минобороны уже запустило подобную схему в собственном ретейле «Военторг». Скидки там получают не только военнослужащие, но и ветераны Вооружённых сил, ВОВ и даже гражданские. В ассортименте магазинов около 3,5 тысячи товаров, но нет, например, игрушек.

Законом «О статусе военнослужащих» преференции, которые просит Шойгу, не предусмотрены, и потому носят исключительно рекомендательный характер. Сложно просчитать потери ретейлеров, если они согласятся на условия Минобороны. Известно, что только за Афганистан медалью «За отвагу» было награждено 48,69 тыс. человек, но исчерпывающей статистики не существует. Собеседник «Коммерсанта» из крупной пищевой компании опасается, что за военными могут подтянуться другие министерства, и тогда поток льготников станет бесконечным.