Попавший под троллейбус на Невском умер через час в Мариинской больнице

Травмы пенсионера, которого 19 февраля сбил троллейбус №22 на Невском проспекте, оказались несовместимы с жизнью. Вечером во вторник он умер в Мариинской больнице, куда его доставили с места ДТП.

По данным «Фонтанки», личность погибшего установить пока не удалось. На вид ему около 65 лет. На мужчину наехал троллейбус, когда тот упал с тротуара на дорогу. Пострадавшего увезли с проломленной головой, травмами груди и живота, шоком 3-й степени. С такими увечьями жертва наезда смогла прожить чуть больше часа.

Напомним, за рулём общественного транспорта находился 32-летний водитель. Ранее «Фонтанка» писала, что он не нарушил правил дорожного движения.

На видеозаписи камеры наблюдения, размещённой «Дорожным инспектором» «ВКонтакте», видно, что водитель троллейбуса действительно ничего не мог сделать.