Центр главного редактора «Кавказского узла» включили в список «иностранных агентов»

Министерство юстиции РФ по итогам внеплановой проверки включило «Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации» в реестр организаций, выполняющих функции «иностранных агентов».

Центр был зарегистрирован в Москве в феврале 2015 года, его возглавляет правозащитник Григорий Шведов, который также является основателем и главным редактором издания «Кавказский узел», пишет 20 февраля Meduza со ссылкой на данные СПАРК.

Основными видами деятельности организации называются научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук, издание книг, газет и журналов.

Центр Григория Шведова стал уже 73-й по счету организацией в реестре «иностранных агентов». Ранее в феврале в список иноагентов попали три организации правозащитника Льва Пономарева, в том числе движение «За права человека».