В Петербурге задержали псковича, закидавшего четвероклассницу порноконтентом

Подозреваемого в растлении ребенка поймали в одном из хостелов на 6-й линии Васильевского острова в Петербурге. Для удовлетворения своих сексуальных потребностей жителю Псковской области был нужен только телефон с доступом в Интернет.

Как стало известно «Фонтанке», 19 февраля в полицию с заявлением обратилась жительница Невского района. Она рассказала, что около часа ночи 14 февраля неработающий ранее судимый 40-летний псковчанин развращал её 10-летнюю дочь при помощи возмутительных фото и видео. Мыслями он был со школьницей, физически – в хостеле на Васильевском острове. В качестве средства связи использовал соцсеть.

Как и положено в таких случаях, гражданин был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям. К покушению на насильственные действия сексуального характера добавилось и незаконное распространение порнографии среди несовершеннолетних.