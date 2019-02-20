На стройке в Парголово рабочий выжил после падения с 12 этажа

Рабочий получил тяжелые травмы, упав в шахту лифта на строительной площадке в Выборгском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 20 февраля, вчера около полудня на строительной площадке жилого дома на улице Заречной в Парголово рабочий по неосторожности упал в шахту лифта. Пролетев 12 этажей, 26-летний гражданин Таджикистана получил тяжелые травмы: перелом позвоночника и конечностей, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение. Пострадавшего в шоковом состоянии доставили в больницу №3.

По данным нашего издания, происшествие произошло на территории строящегося ЖК «Шуваловский дуэт» группы компании «Прок».