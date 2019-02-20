Более 13500 петербуржцев стали заложниками анонимных шантажистов во вторник. Виртуальный «Путин» продолжает требовать по полмиллиона

Анонимные шантажисты продолжают требовать деньги у руководителей бюджетных и коммерческих учреждений Петербурга.

По данным «Фонтанки», 19 февраля сотрудники внутренних органов осмотрели 30 объектов – это торговые центры, школы и вузы, больницы, кафе, магазины, стадион и вестибюли метро. Заложенные бомбы искали 188 сотрудников ОВД, более 13 500 человек были эвакуированы.

Массовая рассылка одинаковых сообщений с требованием полумиллиона рублей началась в половине девятого утра и завершилась в четыре часа дня. Преступники вновь пригрозили детонацией бомбы «без запаха с урановыми и ртутными заложениями». Также анонимы предупредили, что в случае вызова полиции «никому не жить». На почту Петербургского метрополитена пришло другое письмо. В нём шантажисты пообещали подорвать всё в час-пик, напомнили о «Зимней вишне» и Магнитогорске, затем пожелали «попасть в рай». Подпись стандартная для анонимок последних дней – «Владимир Владимирович Путин».

Как показала проверка, угрозы были блефом. Ничего опасного в осмотренных зданиях не нашли, а материалы по результатам снова ушли в петербургский Следком.

«Фонтанка» писала об эвакуациях вторника. В этот день из-за писем пришлось прервать занятия в ИТМО, 207-й школе на Невском проспекте, 111-й школе на улице Фаворского. Также сообщалось об эвакуации торговых центров «Жемчужная плаза», «Озерки» и «Пик». Полмиллиона шантажисты начали просить ещё в понедельник вечером, когда рассылка достигла своего апогея. В первый день недели после предупреждений было проверено более тысячи объектов.