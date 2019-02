Российские военные следят за эсминцем США в Черном море. «Дональд Кук» вернулся через три недели

Ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук» снова зашел в акваторию Чёрного моря. Последний раз американский военный корабль заходил три недели назад.

Фотографии прохода эсминца через пролив Босфор 20 февраля опубликовал портал Bosphorus Naval News.

.@USNavyEurope’s Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Donald Cook transits Bosphorus & enters the Black Sea to conduct maritime security operations & enhance regional maritime stability and naval capability with NATO allies and partners. My pix via @reuterspictures pic.twitter.com/XIsVBu4MeN