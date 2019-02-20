Минфин взялся за госзакупки. Процедуру решили существенно упростить

Министр финансов Антон Силуанов поручил Минфину и Казначейству значительно упростить процесс государственных закупок. Об этом он заявил накануне на заседании коллегии ведомства, посвященному итогам работы в 2018 году.

«Как показывает практика, процедуры госзакупок все еще достаточно сложные. Поэтому предлагаю рассмотреть этот вопрос и прошу подготовить предложения по существенному упрощению системы госзакупок, сокращению процедур», – цитирует вице-премьера пресс-служба Минфина.

«Это позволит значительно повысить эффективность функционирования этой системы, что особенно важно сейчас, когда нам предстоит реализовать национальные проекты», – подчеркнул он.