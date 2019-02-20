Украина продает арестованное имущество «Газпрома». Акции ушли на торгах за 99 млн рублей

Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Голдмен» приобрел 40,2% акций ЧАО «Газтранзит», которое раньше принадлежало российской компании «Газпром». Об этом 20 февраля сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу «Газтранзита».

Отмечается, что 16,65 тысячи акций частного акционерного общества были проданы на торгах на фондовой бирже ПФТС 29 января за 41 млн грн (более 99 млн руб.).

В компании отметили, что эти ценные бумаги были взысканы с «Газпрома» в качестве части штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом, в размере 172 млрд грн (более 400 млрд руб.) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через Украину. «Газпром» высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ «Нафтогазу».

Инвестфонд «Голдмен» был зарегистрирован в апреле 2018 года.