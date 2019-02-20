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Общество
20.02.2019 08:08
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СМИ узнали, что в Бельгии бывшие нацисты получают «гитлеровские» пенсии. Германия платит до 1,2 тысячи евро

Военную пенсию, назначенную нацистским лидером Адольфом Гитлером, получают почти три десятка граждан Бельгии, выяснила фламандская газета De Morgen. Выплаты были назначены еще в 40-х годах прошлого века.

Как пишет издание 20 февраля, все получатели пенсии — 27 человек — бывшие нацисты, которые в годы Второй мировой войны поступили на службу в СС, или же их наследники. За ««лояльность, верность и послушание» им перечисляют от правительства Германии от 425 до 1 275 евро (от 31,5 тысячи до 95 тысячи рублей).

Газета уточняет, что немецкое правительство выплачивает эти пособия, поскольку после окончания Второй мировой войны стало правопреемником Третьего рейха, взяв и финансовые обязательства.

Депутаты бельгийского парламента, как добавляет газета, возмущены этим фактом и намерены призвать правительство прекратить выплаты. De Morgen добавляет, что парламентарии указывают и на то, что с данных пособий не взимались налоги в пользу бельгийской казны.

 

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