Все корпуса ИТМО на Ломоносова закрыли до 7 марта. Спасатели продолжают работать на месте обрушения
Занятия в корпусах университета ИТМО на улице Ломоносова отменили до 7 марта. Об этом сообщается на сайте вуза.
В зданиях будет работать МЧС. Попасть в них можно будет только с разрешения специальной комиссии. Ранее ректор ИТМО Владимир Васильев заявил, что знал об экспертизе здания, которая показала аварийное состояние перекрытий и подчеркнул, что корпус, где произошло обрушение, будут восстанавливать. По предварительным оценкам, ущерб от ЧП составил 70 млн рублей. Это только стоимость имущества: в частности, в разрушенных помещениях располагались 12 лабораторий химико-биологического кластера.
Справка:
Обрушение кровли и деревянных перекрытий пяти этажей корпуса ИТМО произошло 16 февраля. Из здания были эвакуированы 86 студентов и преподавателей, пострадавших и погибших нет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. Ремонтировала исторический корпус ООО «ПетербургРеставрация». Совладелец компании поделился своим видением, почему могли рухнуть пять этажей в здании на улице Ломоносова.