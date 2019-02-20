Все корпуса ИТМО на Ломоносова закрыли до 7 марта. Спасатели продолжают работать на месте обрушения

Занятия в корпусах университета ИТМО на улице Ломоносова отменили до 7 марта. Об этом сообщается на сайте вуза.

В зданиях будет работать МЧС. Попасть в них можно будет только с разрешения специальной комиссии. Ранее ректор ИТМО Владимир Васильев заявил, что знал об экспертизе здания, которая показала аварийное состояние перекрытий и подчеркнул, что корпус, где произошло обрушение, будут восстанавливать. По предварительным оценкам, ущерб от ЧП составил 70 млн рублей. Это только стоимость имущества: в частности, в разрушенных помещениях располагались 12 лабораторий химико-биологического кластера.