Петростат: реальные доходы петербуржцев упали на 0,7% в 2018 году

Реальные доходы петербуржцев в декабре 2018 года упали на 1,4% по сравнению с ноябрем 2017-го. Об этом говорится в материалах «Петростата», опубликованных 19 февраля. Всего за прошлый год показатель снизился на 0,7%.

При этом номинальная заработная плата выросла в 2018 году на 10,2%, до 60 124 рублей (в среднем по году). Реальная заработная плата — только на 7%.

Работодателям удалось сократить долги перед сотрудниками почти в два раза. На 1 февраля петербургские предприятия не выплатили своим работникам 136,8 млн рублей, что на 42,2% меньше, чем год назад.

А вот число безработных выросло. На конец января такой статус в Северной столице имели 12,6 тысяч человек. Это на 6,5% больше, чем год назад.