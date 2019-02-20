Правозащитники: оппозиционеры, подозреваемые в развратных действиях, вину не признают

Группа помощи задержанным опровергла информацию источников «Фонтанки» о признании оппозиционными активистами вины по «развратной статье». Об этом правозащитники сообщили в телеграм-канале в ночь на 20 февраля.

«Новости о Владимире Казаченко. Он и другой задержанный, Вадим Тишкин, проходят как подозреваемые по ч.4 ст. 135 УК РФ. Оба подозреваемых не признали вину по 135 УК РФ. Вадиму Тишкину также вменяют ст. 228 УК РФ: по нашей информации, он признал факт обнаружения веществ, но утверждает, что они были подброшены», – пишут представители Группы помощи задержанным.

По их информации, юридическую помощь активистам оказывают адвокаты при поддержке «Руси Сидящей» и «Мемориала». «Так как, по мнению правозащитников, в данном деле усматриваются признаки политического преследования», – уточнили в Группе.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что вечером 18 февраля на улице Ушинского задержали 14-летнюю сторонницу движения «Весна». Интерес полиции к ней возник в связи с наркотической статьей (228 УК РФ). После изучения гаджета девушки полиция нашла видео интимного характера с участием молодой особы и уже совершеннолетних оппозиционеров. По данным источников «Фонтанки», героем сюжета является 18-летний активист движения «Весна» Владимир Казаченко, компанию им якобы составлял 18-летний Вадим Тишкин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части первой 135-й статьи УК РФ («совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста»). По предварительной информации, молодые люди не отрицали эротических похождений.

В самом движении «Весна» заявили, что не могут нести ответственность за личную жизнь своих сторонников.

Ранее Казаченко задерживали во время акции в поддержку активистки нежелательной организации «Открытая Россия» Анастасии Шевченко. Ему вменили статьи 20.1 (мелкое хулиганство) и 20.2 часть 6.1 (участие в несанкционированной акции, повлёкшей создание помех функционированию транспортной инфраструктуры). Административное дело должны были рассмотреть 19 февраля в Куйбышевском районном суде, но заседание не состоялось.