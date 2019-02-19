Автопром забуксовал. Петербургские автозаводы резко снизили темпы роста

Петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили в декабре 2018 года 28,9 тысячи машин, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года, говорится в материалах Петростата, опубликованных 19 февраля. Январские темпы роста оказались существенно ниже, чем в предыдущие месяцы: в ноябре объем производства вырос на 17%, в декабре — на 4,8%.

Для сравнения, всего за 2018 год предприятия собрали 376,7 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 8,5% больше показателя 2017 года.

Январская динамика не стала неожиданностью для экспертов. В последние месяцы объемы выпуска вплотную приблизились к докризисным 2012 и 2013 годам. В нынешнем году положительным результатом станет рост производства автомобилей в пределах 5%, считает аналитик «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. Но не исключено, что объем выпуска останется на уровне прошлого года или незначительно сократится.

На данный момент автозаводы Санкт-Петербурга выпускают девять моделей автомобилей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.