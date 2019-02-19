Петербуржцы ударились в экономию. На еду горожане тратят почти на 10% меньше, чем год назад

В декабре 2018 года петербургские ретейлеры заработали 111 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Петростата, опубликованных 19 февраля.

Таким образом, оборот розничной торговли снова пошел на спад после роста в декабре. До этого снижение наблюдалось в октябре и ноябре прошлого года.

Экономия на еде только усилилась. В первый месяц года на покупку продуктов питания жители Северной столицы израсходовали 37,5 млрд рублей, что на 8,5% меньше, чем в январе 2018 года.

Рост продаж непродовольственных товаров замедлился. В январе на покупку одежды, техники и товаров для дома жители Северной столицы израсходовали 73,5 млрд рублей, что на 3,8% больше, чем за тот же период год назад. Для сравнения: в декабре прирост трат составил 6,3%.

Рестораторы тоже успели заработать на новогоднем настроении. В январе оборот общественного питания вырос на 7,6% по сравнению с прошлым годом, до 6,2 млрд рублей.