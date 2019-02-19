Петербургские учёные описали девять ранее неизвестных видов древних насекомых. Помогли сделать открытие окаменелости из Ставрополья

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета и их коллеги из Палеонтологического института имени Борисяка РАН и Череповецкого государственного университета описали два новых рода и девять новых видов ручейников — крылатых насекомых, которые имеют общего предка с бабочками. Об этом сообщает пресс-служба СпбГУ 19 февраля.

Ученым помогла коллекция окаменелостей с отпечатками членистоногих, собранная на территории Ставрополья в 1939 году. В неё входят около 3000 «запечатанных» насекомых, среди которых встречаются древние стрекозы, поденки, водные жуки, клопы и ручейники — представителем этого отряда оказалось каждое пятое существо из коллекции. С палеонтологическим материалом пытались разобраться разные специалисты, однако решить задачу по описанию смогли совсем недавно — помогли современные методы цифровой обработки изображений. Благодаря компьютерным программам, позволяющим изменять контрастность картинки, учёные увидели детали, которые обычно не распознает человеческий глаз.

«В современной фауне совместно могут обитать от одного до пяти видов ручейников рода Limnephilus — совсем немного, а, как показывают древние находки, в Ставрополье 13 миллионов лет назад, возможно, вместе жили девять видов. Другое предположение — разные ископаемые находки ручейников могли быть представителями одного вида, но на разных этапах эволюции. А может быть, их индивидуальные различия — это изменения в рамках одной популяции: просто их крылья и ноги менялись — например, как меняются лица у разных людей. Чтобы окончательно разобраться в этих вопросах, отмечают ученые, нужны дополнительные исследования», — рассказали в СПБГУ.

Исследования древних насекомых помогают определить возраст геологических отложений на континентах. Это знание пригодится не только в научной работе, но и во время поисков и добычи нефти и других полезных ископаемых.