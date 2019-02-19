В Саратове подросток, чтобы скрыться после магазинной кражи, выбивал головой дверь. Отчаянный побег попал на видео

Следственный комитет по Саратовской области возбудил уголовное дело по статье «грабеж» в отношении трех местных жителей, которые шумно украли восемь банок кофе. Об этом говорится в сообщении ведомства 19 февраля.

Трое молодых людей 17, 18 и 19 лет еще 9 февраля зашли в магазин на Томской улице в Саратове. Там они незаметно взяли с прилавка 8 банок кофе и спрятали их в рюкзак, а также рассовали по карманам. Однако на выходе их остановил охранник, который предварительно закрыл дверь. Для того, чтобы скрыться, самый младший из злоумышленников вышиб дверь головой. Видеозапись отчаянного побега опубликована в Интернете.

Как уточнили в СК, стоимость похищенного составила 3455 рублей, сбыть 8 банок кофе молодым людям удалось за 1000 рублей на рынке. Однако «благодаря грамотно спланированным оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками территориального отдела полиции», как сообщают в СК, троих злоумышленников удалось задержать. Вину они уже признали.