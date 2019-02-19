Четверо школьников проведут ночь в больнице после диаскинтеста. Вакцину изучит Роспотребнадзор и Росздравнадзор

Четверо учащихся остаются в больнице после проведения диаскинтеста (современный препарат для выявления латентных форм туберкулеза) в 72-й школе Петербурга 19 февраля. Об этом в твиттере сообщила вице-губернатор Анна Митянина.

По её словам, состояние школьников удовлетворительное. «Вопрос соответствия стандартам и технологии введения указанной вакцины относится к полномочиям Роспотребнадзора и Росздравнадзора, которые уведомлены надлежащим образом. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — отметила она.

Сегодня после проведения диаскинтеста одиннадцать учащихся увезли из школы №72 Калининского района в больницу на Авангардной. Дети пожаловались на головокружение и тошноту. Это второй случай госпитализации школьников после введения вакцины за месяц. Ранее о массовых обмороках рассказали родителей пятиклассников из школы №430 в Ломоносове. Тогда главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова рассказала, что у Роспотребнадзора две версии случившегося: ошибка при изготовлении препарата и нарушение условий хранения.