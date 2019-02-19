В подмосковном Рошале затопило помещение избиркома. Через три дня после статьи в СМИ о фальсификациях

Прорыв системы отопления произошёл в здании администрации подмосковного города Рошаль. Кипяток залил помещения избирательной комиссии. Коммунальное ЧП произошло после публикации в СМИ информации о фальсификациях.

Как пишет «Медуза» 19 февраля, прорыв случился накануне ночью. Оценкой ущерба займётся рабочая группа Мособлизбиркома.

По словам замглавы города Юрия Александрова, отопительные сети в Рошале начали рваться после ввода в эксплуатацию двух новых котельных. «В этот же день и в ДК случился прорыв батареи», — отметил чиновник. И подчеркнул, что это «обычная бытовая ситуация».

14 февраля «Медуза» рассказала о фальсификациях на выборах губернатора Московской области в сентябре 2018 года. В Рошале на всех участках явка по протоколу якобы в несколько раз превысила число людей, фактически пришедших на участки в день выборов. В доказательство издание опубликовало видеозаписи с участков.