В швейцарских Альпах более 10 человек попали под лавину. Четверых удалось достать из-под завалов

В швейцарских Альпах на горнолыжном курорте Кран-Монтана сошла лавина, под снегом оказались погребены более десяти человек. Об этом 19 февраля сообщает телеканал RTS.

Официальной информации о том, сколько точно человек могли оказаться на пути лавины, пока нет. Очевидцы сообщали о том, что в этом районе могло оказаться от 10 до 12 человек. Толщина снежного покрова на участке, затронутом лавиной, составляет около двух метров. Спасателям удалось извлечь из-под завалов четверых человек, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. В поисковой операции принимают участие около ста человек, задействованы вертолеты.