Мать главаря кущевской ОПГ Надежда Цапок пытается отсудить у Россельхозбанка 92 млн рублей. Их списали в пользу пострадавших от действий банды

Мать главаря кущевской ОПГ Надежда Цапок подала в Первомайский районный суд Краснодара иск с требованием взыскать с АО «Россельхозбанк» 92 млн руб. Об этом 19 февраля пишет «Коммерсантъ».

Надежда Цапок считает, что ей был причинен ущерб после списания с расчетного счета 150 млн рублей в пользу пострадавших от действий Кущевской банды. В региональной службе судебных приставов заявили, что еще в 2014 году обнаружили счет в Россельхозбанке со средствами родственников главаря «Цапков» Сергея.