Происшествия
Мать главаря кущевской ОПГ Надежда Цапок пытается отсудить у Россельхозбанка 92 млн рублей. Их списали в пользу пострадавших от действий банды
Мать главаря кущевской ОПГ Надежда Цапок подала в Первомайский районный суд Краснодара иск с требованием взыскать с АО «Россельхозбанк» 92 млн руб. Об этом 19 февраля пишет «Коммерсантъ».
Надежда Цапок считает, что ей был причинен ущерб после списания с расчетного счета 150 млн рублей в пользу пострадавших от действий Кущевской банды. В региональной службе судебных приставов заявили, что еще в 2014 году обнаружили счет в Россельхозбанке со средствами родственников главаря «Цапков» Сергея.
«Судом было принято решение в части взыскания со счета 150 млн рублей в пользу потерпевших. Данные средства были списаны со счета ОАО «Россельхозбанк». Теперь, по всей видимости, Надежда Цапок намеревается оспорить это решение и вернуть себе часть списанных средств. Почему именно 92 млн рублей, нам неизвестно»,— заявила замруководителя УФССП по Краснодарскому краю Виктория Дыбова.
Справка:
Дело банды начали расследовать после убийства в станице Кущевской 12 человек (в том числе девятимесячного ребенка) в доме фермера Сервера Аметова. Суд установил причастность этой группировки к 19 убийствам с 1998 по 2010 годы. Главаря банды Сергея Цапка приговорили к пожизненному заключению, но он умер в СИЗО, не дожив до вступления приговора в силу.