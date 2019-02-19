Волна ложных минирований захлестнула Москву. Эвакуировали более 20 тысяч жителей столицы

Более 20 тысяч человек были эвакуированы из-за сообщений о заложенных бомбах в Москве 19 февраля. Ни одна угроза не подтвердилась, рассказали в правоохранительных органах.

Сегодня в столице прервали работу около 30 объектов, среди них торговые центры, гостиница «Космос», ВДНХ, Останкинская телебашня, ТЭЦ, Ярославский и Казанский вокзалы, учебные заведения, следственный изолятор «Водник».

«Кинологи проверили все поступившие сообщения о минировании. Взрывных устройств в зданиях не обнаружено», — цитирует слова источника «Росбалт» со ссылкой на ТАСС.

В Петербурге четвёртый день подряд письма с угрозами получают в различных учреждениях. Занятия сегодня прервали в ИТМО, 207-й школе на Невском проспекте, 111-й школе на улице Фаворского. Также сообщалось об эвакуации торговых центров «Жемчужная плаза», «Озерки» и «Пик».

За понедельник, 18 февраля, экстренные службы проверили больше тысячи объектов в Северной столице. Анонимки подписывались именем Владимира Путина, в нескольких посланиях некий Вован просил полмиллиона с ТРК.