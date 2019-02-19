«Нашу дружбу поломать трудно». Чеченский депутат Делимханов обсудил массовую драку в Москве с послом Азербайджана

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, которого в СМИ называли правой рукой Рамзана Кадырова, встретился в московском «Президент-отеле» с послом Азербайджана Поладом Бюльбюль оглы. Как пишет 19 февраля «Вестник Кавказа», встреча была посвящена обсуждению массовой драки между чеченцами и азербайджанцами, которая произошла в столичном кафе «Неолит».

Делимханов заявил, что конфликт был спланирован.

«Мы с вами знаем, кто, почему, для чего это было сделано. Мы не отрицаем, кто-то специально этих ребят с азербайджанской стороны, чтобы наши взаимоотношения испортить. Это все было специально сделано, специально закинуто, специально снято», – заявил депутат Госдумы от Чечни.

Посол Азербайджана в ответ поблагодарил Делимханова за «оперативное вмешательство», не уточнив — в чем оно заключалось.

«Нашу дружбу поломать трудно. К сожалению, есть третьи силы, которые прикладывают усилия к этому. Хотел подчеркнуть что не только в Москве, но пытались взбаламутить и по всей России», — сказал Полад Бюльбюль оглы.

Видеозапись фрагмента встречи выложил в Twitter журналист Беслан Успанов.

Сегодня в Москве в Президент-отеле состоялась встреча на официальном уровне по следам конфликта между чеченцами и азербайджанцами. Конфликт разрулен на официальном уровне. pic.twitter.com/q8Ze0YlARd — Beslan Uspanov (@beslanu) 19 февраля 2019 г.

Напомним, сам инцидент произошел вечером 14 февраля. В СМИ сообщали о массовой драке со стрельбой у кафе «Неолит» в Москве. В драке принимали участие более 50 человек. Очевидцы обращали внимание, что нападавшие приехали на машинах с номерами Чечни.

Позже арендатор кафе, азербайджанец Яшар Алиев, заявил, что в помещение ворвались около 40-50 чеченцев, вооруженных травматическим оружием. Он уточнял, что «слышал, что причиной может быть оскорбление чеченца моими земляками», однако понятия не имел, в чем именно заключается конфликт.

16 февраля по поводу инцидента прошла встреча посла и представителя МВД Азербайджана генерал-майора полиции Акпера Юсифова с начальником главного управления МВД России по Москве генерал-лейтенант полиции Олегом Барановым. Баранов рассказал, что полиция занимается расследованием драки у «Неолита».