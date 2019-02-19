В литовский суд передано дело о шпионаже в пользу России. Российская разведка могла получить данные об авиабазах и ВМФ Литвы

Уголовное дело о шпионаже в пользу России Генеральная прокуратура Литвы передала Шяуляйскому окружному суду. Один из обвиняемых на момент задержания работал на авиабазе ВВС Литвы, а второй числился военным запаса.

Как пишет 19 февраля «Росбалт» со ссылкой на «Интерфакс», досудебное расследование началось в 2017 году. Тогда криминальная полиция Литвы получила сведения о том, что «К.Р. 1966 года рождения и Й.М. 1961 года рождения» могли собирать информацию и передавать её Москве.

Российская разведка якобы получила данные о деятельности авиабазы, информацию о литовской армии и лицах, находящихся на военной службе.

О задержании троих человек в Литве по подозрению в шпионаже в пользу России стало известно в феврале 2018 года. Тогда сообщалось, что один из задержанных является госслужащим, который ранее работал в ВВС Литвы. Другой предполагаемый шпион «истребовал информацию о военных объектах, связанных с военно-морским флотом» якобы в интересах своего бизнеса. Ещё одно дело о шпионаже в пользу России рассматривается сейчас в Клайпедском окружном суде.