Заместителем главы Фрунзенского района стал уволенный после дела погибшего Никиты Леонтьева экс-начальник районного МВД Белоцерковский

Валерия Белоцерковского 19 февраля представили в качестве заместителя главы администрации Фрунзенского района. Об этом сообщили «Фонтанке» участники ежегодного отчета районной администрации, на котором публике и сообщили о новой должности чиновника.

Скорее всего, Белоцерковский будет курировать блоки безопасности, молодежной политики, спорта и общий отдел (отвечает, в том числе, за выборы). Именно этот спектр полномочий был закреплен за Эдуардом Ильиным, которого накануне отправили руководить Василеостровским районом.

До последнего момента Белоцерковский работал заместителем главы комитета по законности и правопорядку Смольного. На этой должности он отвечал за связь с правоохранительными органами, а также неоднократно участвовал в обсуждении с депутатами поправок в закон о митингах. «Представители Навального – агрессивная группа, которая не приемлет соглашение с действующей властью. Я считаю, что органы власти предприняли все возможные действия, чтобы не допустить нарушений прав», – утверждал чиновник.

До последнего он не хотел расставаться с работой в городском комитете, еще 6 февраля он настаивал, что «родина ему поручила ответственное направление», по которому он намерен работать успешно и не щадя себя. Однако Смольный ему пришлось покинуть вслед за своим руководителем — Леонидом Богдановым.

До того, как прийти в комитет по законности, Белоцерковский пытался устроиться на пост главы полиции Калининского района. Как писала «Фонтанка», сложности с назначением у Белоцерковского возникли из-за того, что руководство главка стало опасаться негативной реакции общественности. В 2012 году он руководил полицией Невского района, а после того, как в 75-м отделе полиции сотрудники до смерти забили 15-летнего Никиту Леонтьева, Белоцерковскому пришлось уволиться из госорганов.