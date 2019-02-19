Мода для худых и корона для Путина. Чем запомнится самый неполиткорректный модельер в истории

1 Сhanel и Fendi, какими мы их знаем

За почти 50 лет модельер успел поработать с множеством брендов, но по-настоящему его имя связано с двумя модными домами.

В Сhanel Лагерфельд пришел в 83-м, когда у того была всемирная слава, но идеи закончились. Помимо новых веяний он принес с собой протестантскую работоспособность. «Идеи приходят к тебе, когда ты работаешь», – одно из приписываемых ему выражений. На пике своей активности он выпускал 14 коллекций в год.

Сумел преобразовать и Fendi, который в 60-е годы прошлого века также находился в застое, производя предсказуемые шубы. Под началом Лагерфельда итальянский модный дом стал «римской версией» дизайнера. Под его руководством Fendi создает свой узнаваемый логотип, а также меняет подход к дизайну, делая ставку на более современные модели. Кроме того, был значительно расширен ассортимент. Сейчас Fendi можно встретить как в гардеробе рэперов, так и людей, любящих классику.