Мода для худых и корона для Путина. Чем запомнится самый неполиткорректный модельер в истории
Во Франции умер дизайнер, который однажды сказал, что в России и смотреть-то особо не на кого, кроме Владимира Путина. Воспитанник Chanel и Fendi, Карл Лагерфельд вошел в историю «не с той Земли». Костюмы для Мадонны, компьютерные игры Grand Theft Auto, скандалы из-за объемов моделей и желтые жилеты - что оставил человечеству Карл Лагерфельд.
1 Сhanel и Fendi, какими мы их знаем
За почти 50 лет модельер успел поработать с множеством брендов, но по-настоящему его имя связано с двумя модными домами.
В Сhanel Лагерфельд пришел в 83-м, когда у того была всемирная слава, но идеи закончились. Помимо новых веяний он принес с собой протестантскую работоспособность. «Идеи приходят к тебе, когда ты работаешь», – одно из приписываемых ему выражений. На пике своей активности он выпускал 14 коллекций в год.
Сумел преобразовать и Fendi, который в 60-е годы прошлого века также находился в застое, производя предсказуемые шубы. Под началом Лагерфельда итальянский модный дом стал «римской версией» дизайнера. Под его руководством Fendi создает свой узнаваемый логотип, а также меняет подход к дизайну, делая ставку на более современные модели. Кроме того, был значительно расширен ассортимент. Сейчас Fendi можно встретить как в гардеробе рэперов, так и людей, любящих классику.
2 «Желтые жилеты» и массовая культура
Работоспособность Лагерфельда выходила далеко за создание коллекций. Казалось, что он пытался попробовать себя во всем. В 2014 году был одним из тех, кто подготовил наряды на одного из самых успешных мировых туров Мадонны Re-Invention World Tour.
Он также снимал фильмы, которые позже становились своего рода промо-роликами Chanel. Для съемок приглашал Николь Кидман, Фаррелла Уильямса и даже сотрудничал с режиссером Баз Лурманом.
В 2008 году для компьютерной игры Grand Theft Auto IV стал ди-джеем, отобрав свои любимые композиции для вымышленной радиостанции K109 The Studio. Занимался журналистикой, побывав приглашенным редактором в Metro, Die Welt и Libération. Создал в Париже собственный издательский дом.
Также можно сказать, что Лагерфельд косвенно стоял за наводнившими Париж «желтыми жилетами», способствовав их популярности. В 2008 году он снялся в социальной рекламе, в которой призывал купить этот аксессуар, который «может спасти жизнь», несмотря на то, что он «желтый» и «уродливый». Эта реклама стала одной из наиболее успешных, так как разошлась далеко за пределы страны. После этого жилеты стали обязательным атрибутом водителей во Франции.
3 Лагерфельд против политкоррекности
Лагерфельд был фанатом натурального меха, любовь к которому раскрылась в коллекциях для Fendi, и расстраивался из-за того, что не может использовать его еще чаще. Все это злило зоозащитников, которые несколько раз атаковали модельера как в прессе, так и в реальной жизни.
Кроме того, Лагерфельд, сформировавший свой стиль до зарождения бодипозитива и подъема феминизма, никак не мог принять мир с более «приближенными к реальности» моделями. Апофеозом стала коллаборация с масс-маркет брендом H&M, после которой он раскритиковал компанию за выпуск его одежды в более универсальных размерах. Лагерфельд тогда сказал, что создает свою моду «для худых».
Неоднократно проходился по канцлеру Ангеле Меркель, пригрозив даже оказаться от гражданства. Так, во время наплыва беженцев в Европу он был категорически против того, чтобы в страну пускали ищущих убежища, полагая, что это приведет к росту влияния правых партий.
4 Лагерфельд и русские
В России Лагерфельда тоже услышали. «Если бы я был русской женщиной, то стал бы лесбиянкой. Потому что мужчины в России просто ужасны. Симпатичным можно назвать разве что бойфренда Наоми (бизнесмен Владислав Доронин встречался несколько лет с супер-моделью Наоми Кэмпбелл. — Прим. ред.). Россия — страна, где самые красивые в мире женщины и самые ужасные мужчины», – поделился своими впечатлениями с французской газетой «Metro» Лагерфельд.
Правда, о Владимире Путине модельер говорил, что российский лидер его «вдохновляет». В 2012 году Лагерфельд сделал серию рисунков глав разных государств. Путин был изображен с императорской короной на голове.
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