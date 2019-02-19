«Эталон» встроили в «Систему». Вячеслав Заренков покинул совет директоров группы

АФК «Система» вошла в состав акционеров ГК «Эталон», приобретя у Вячеслава Заренкова пакет в 25% акций. Во главе совета директоров группы встал представитель миллиардера Владимира Евтушенкова.

Владимир Евтушенков, фото - Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

О двух сделках между ГК «Эталон» и АФК «Система» стало известно в один день, 19 февраля. С утра было объявлено, что структуры Вячеслава Заренкова приобрели девелоперскую «дочку» «Системы» – компанию «Лидер-Инвест». Весь день корреспондент «Фонтанки» готовил материал, доказывающий, что это на самом деле лишь первая часть операции, которая должна закончиться потерей семьей Заренковых контроля над своей компанией. Уже под конец рабочего дня пришло сообщение: АФК, как мы и предполагали, купила четверть акций застройщика. Бизнесмен оставил себе миноритарный пакет и пообещал не продавать его, как минимум, год.

Один из весомых застройщиков Петербурга, АО «ГК «Эталон» объявил о подписании обязывающего соглашения по покупке 51% акций компании девелопера «Лидер-Инвест» у АФК «Система» на 15,2 млрд рублей утром вторника.

В тот же день «Эталон» сообщил о сделке, которую в течение последних восьми месяцев предсказывают источники, ждет рынок и регулярно опровергает сам «Эталон». «Система» купила 25-процентный пакет группы у семьи основателя ГК Вячеслава Заренкова. Исходя из того, что АФК выкупила долю в группе по цене 3,07 долларов за GDR (в 1,5 раза дороже сегодняшней котировки на бирже), сумма сделки составляет более 226,3 млн долларов и почти равна стоимости выкупа акций «Лидер-Инвеста» у АФК.

Котировки акций Etalon Group Ltd еще в первые часы отреагировали на сообщение о сделке по «Лидер-Инвесту» ростом на 5%. Вечерняя новость о входе АФК в капитал «Эталона» отозвалась новым скачком. Всего за день компания подорожала почти на 8%, что обогатило акционеров примерно на 3 млрд рублей.

Основатель компании остается миноритарным владельцем 5,7% «Эталона» (это на всю семью) – значительно покрупневшего и выросшего в цене после слияния с «Лидер-Инвестом». С учетом подорожавших на сообщениях о сделке акций, этот его актив оценивается в 2,16 млрд рублей.

После продажи своей доли члены семьи Заренкова вышли из состава совета директоров, а сам бизнесмен покинул пост председателя совета директоров. В его обновленный состав вошли топ-менеджеры «Системы»: управляющий партнер АФК Олег Мубаракшин, который занимает место отца-основателя и директор по специальным проектам Сергей Егоров. Кроме того, в совет вошли два независимых директора Марина Оглоблина и Анна Хоменко.

«Продажа моего пакета АФК «Система» стала завершающим шагом на пути тех преобразований, которые мы запустили несколько лет назад для того, чтобы группа «Эталон» и дальше двигалась вперед к достижению еще более амбициозных целей, в соответствии с ее стратегией», – прокомментировал сделку Заренков. Бизнесмен добавил, что для него было важно, чтобы покупатель разделял взгляды на будущее развитие группы.

Основатель «Эталона» подчеркнул, что оставляет миноритарный пакет, как подтверждение правильности выбранной новыми управленцами стратегии развития. «В связи с этим я не планирую реализовывать свой пакет акций как минимум в течение ближайшего года», – добавил Заренков.

Неясным остается пикантный вопрос: получила ли семья Вячеслава Заренкова за свои 25% акций «Эталона» живые деньги. Подозрение вызывает почти полное совпадение суммы утренней и вечерней сделок — около 15,2 млрд рублей. Не вышло ли так, что Заренковы удовлетворившись лишь ростом стоимости оставшихся у них 5,7% акций объединенной компании?

Сомнения подкрепляются размером долговой нагрузки, о которой отчитывался «Эталон» еще год назад: на конец 2017 года чистый долг составлял 9,7 млрд рублей. После этого сообщения всего за месяц рыночная капитализация «Эталона» обрушилась на четверть до 3 долларов за GDR. Весь год на слухах «Эталон» постоянно дешевел, и на январь 2019 года пришелся минимальный уровень цены его GDR: всего 1,6 долларов.

Однако, как оказалось, минувший год стал для компании очень успешным, и в конце января она отчиталась о чистой денежной позиции в размере 2,2 млрд рублей. То есть, выходило, что за год руководству компании удалось полностью ликвидировать долг. Если это и правда так, то Заренковы вполне заслужили свои 226,3 млн долларов за 25% акций компании.

В пресс-службе Группы «Эталон» утверждают, что это денежная сделка.

Ранее «Система» уже заходила на девелоперский рынок Петербурга. Но в 2009 году АФК пришлось расстаться со своей дочерней компанией «Система-Галс» (впоследствии переименованной в «Галс-Девелопмент»). Банк ВТБ за долги головной компании получил контрольный пакет акций «дочки» всего за 60 рублей.

Сделку по покупке «Лидер-Инвеста» «Эталон» профинансирует за счет кредитных средств «Сбербанка», который предоставил невозобновляемую кредитную линию на пять лет на 16,83 млрд рублей. Согласно данным с сервера раскрытия информации, договор об открытии кредитной линии был подписан еще 12 февраля. Вместе с процентами застройщику через пять лет предстоит вернуть 23,2 млрд рублей.

На стадии проектирования и строительства находится 31 проект «Лидер-Инвеста». Кроме того, по сообщению «Эталона», московская компания владеет жилой недвижимостью в восьми уже введенных в эксплуатацию жилых комплексах и коммерческие площади в общей сложности на 1,3 млн кв. м. На конец 2018 года портфель компании Заренкова насчитывал 2,3 млн кв. метров.

Завершить консолидацию актива в группу «Эталон» планируют в третьем квартале текущего года. Вместе с тем, «Система» объявила, что сделка позволит создать «нового лидера рынка жилой недвижимости» и значительно оптимизировать затраты на строительство, маркетинг, продвижение и административные расходы двух девелоперских активов.

Более 60% акций «Эталона» находятся в свободном обращении на Лондонской бирже. Семье основателя группы Вячеслава Заренкова до сделки с «Системой» принадлежали 30,7% акций, еще 5,7% – у фонда Baring Vostok Capital Partners, четверо топ-менеджеров которого, включая основателя Майкла Калви, в феврале стали фигурантами дела о мошенничестве.

Напомним, что по итогам прошедшего года застройщик нарастил все операционные показатели. «Эталон» реализовал 628 тысяч кв. метров недвижимости на 68,7 млрд рублей, что на 23% и 37% выше итогов 2017 года. Кроме того, группа на 24%, до 12,3 тысяч, увеличила объем заключенных контрактов на покупку недвижимости. При этом, в среднем, цена реализованных объектов увеличилась на 12%.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»