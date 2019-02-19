Искусственный интеллект наступает. За год Сбербанк сократил 5,5 тысяч человек

Сбербанк за 2018 год сократил численность сотрудников на 2,2% – пять с половиной тысяч человек. Часть из уволенных заменил искусственный интеллект.

При этом в группе Сбербанка, куда входят его дочерние подразделения за границей, за 9 месяцев 2018 года сократили 14,2 тысячи человек — 4,6% от всего персонала, сообщает 19 февраля Frank RG.

Как писала «Фонтанка», в Сбербанке меняют людей на роботов. 70% менеджеров среднего звена уступили свои места ИИ. В то же время, по словам главы финансового учреждения Германа Грефа, работники, замененные интеллектуальной системой, не покинули банк. Они прошли переобучение и сейчас занимаются другими задачами.