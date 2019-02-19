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Общество
19.02.2019 19:22
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Математик Богатов: Моё уголовное дело нашло жертву «для галочки»

Математик Дмитрий Богатов считает, что в деле, по которому его безуспешно пытались привлечь к уголовной ответственности, а в итоге осудили жителя Ставрополя Владислава Кулешова, ещё рано ставить точку. Об этом он заявил 19 февраля корреспонденту «Фонтанки».

«Моё уголовное дело нашло свою жертву. Формально — галочка поставлена. Но мне кажется, что это не конец истории — и вот почему. Приговор выносился в особом порядке, что означает, что доказательства не исследовались, слушаний не было. Обвиняемый просто согласился с обвинением, статья 314 УПК. Я никого не упрекаю, ведь по вскользь обронённым следователем Ревяковым словам, гражданина Кулешова задерживали с ОМОНом, что определённо располагает к сотрудничеству со следствием», – сказал Дмитрий Богатов.

Приговор Владиславу Кулешову в виде ограничения свободы на полтора года Богатов считает «дамокловым мечом».

«Оносительно мягкий приговор — ограничение свободы — это не только последствие особого порядка, но и дамоклов меч. Ведь ограничение свободы легко может стать лишением... если разочаровать тварь, сажающую людей. Полагаю, что теперь гражданин Кулешов — это такой туз в рукаве, который будет давать любые показания и опознавать даже по невыразительным бровям», – отметил «евангелист» Tor Project.

При этом Дмитрий Богатов напомнил, что его личный ноутбук, изъятый во время следствия, ему так и не вернули.

«Ещё один туз в рукаве, между прочим. Он всё ещё формально принадлежит мне. Поэтому, если на нём «внезапно» окажется что-то эдакое, это будет проблема», – сказал бывший фигурант резонансного уголовного дела.

Дмитрий Богатов был задержан в Москве в апреле 2017 года. Со второй попытки он был арестован. Преподаватель обвинялся в том, что с его IP-адреса на форуме системных администраторов sysadmins.ru оставляли «экстремистские комментарии». Сам математик утверждал, что в момент публикации комментариев не был за компьютером. Богатов администрировал так называемый «выходной узел сети Tor», то есть его адрес мог высветиться для любого из пользователей данного анонимайзера. Защита Богатова безрезультатно обращалась к автору спорных цитат с призывом написать явку с повинной. 

Находясь под арестом, Богатов дал интервью «Фонтанке». В защиту математика была развёрнута общественная кампания. В мае 2018 года уголовное дело в отношении Богатова было прекращено. Тогда же стало известно об аресте жителя Ставрополя Кулешова, который, по версии следствия, и писал «экстремистские комментарии» от имени Богатова.

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