«Я люблю две вещи: классическую музыку и секс». Петербургского оппозиционера подозревают в разврате 14-летней активистки

Эротические эксперименты среди участников движения «Весна» стали поводом для уголовного дела в Петербурге. В одной постели оказались трое. Личная жизнь оппозиционеров никого бы не заинтересовала, если бы среди них не оказалось школьницы.

Как стало известно «Фонтанке» 19 февраля, накануне около 17.30 на улице Ушинского задержали 14-летнюю сторонницу движения «Весна». Интерес полиции к ней возник в связи с наркотической статьёй (228 УК РФ). Школьница согласилась предъявить свой телефон и ознакомила оперативников с фотографиями. Гаджет хранил смелые снимки и видео с хозяйкой в окружении двоих спутников. Компания уютно расположилась на кровати, свободе движений одежда не мешала.

Также телефон запомнил ещё один вечер. На видео запечатлён молодой человек в нижнем белье. Он крутится на стуле у компьютера и под включенного Вивальди признаётся: «Я люблю две вещи: классическую музыку и секс». Картину дополняют дорожки белого порошка на столе.

По данным источников «Фонтанки», героем сюжета является 18-летний активист движения «Весна» Владимир Казаченко. Его же заметили и на снимках с 14-летней коллегой по политическим взглядам. Компанию им якобы составлял 18-летний Вадим Тишкин.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части первой 135-й статьи УК РФ («совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста»). Отрицать эротические похождения молодые люди не стали и дали признательные показания. Вскоре суд им изберёт меру пресечения.

«Мы являемся общественно-политическим движением, в цели и задачи которого не входят вопросы личной жизни активистов. Мы не можем нести ответственность за их деятельность вне движения. Поэтому акцентирование внимания на принадлежности конкретного человека к движению в контексте его личной жизни считаем некорректным», — прокомментировали в телеграм-канале движения «Весна».

В ночь на 19 февраля к Казаченко постучались сотрудники полиции в штатском. По словам активиста, они хотели задать пару вопросов о прошедших в Петербурге лжеминированиях. После пятичасового ожидания полицейские покинули парадную дома на Богатырском проспекте. Ранее юношу задержали во время акции в поддержку активистки нежелательной организации «Открытая Россия» Анастасии Шевченко. Ему вменили статьи 20.1 (мелкое хулиганство) и 20.2 часть 6.1 (участие в несанкционированной акции, повлёкшей создание помех функционированию транспортной инфраструктуры). Административное дело должны были рассмотреть 19 февраля в Куйбышевском районном суде, но заседание не состоялось.